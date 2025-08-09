Чиновник Александр Балашов возглавил саратовский «Ритуал» в августе

В Саратове произошла смена руководства в муниципальном учреждении «Ритуал».

С понедельника 11 августа новым директором организации станет Александр Балашов, который ранее занимал должность заместителя главы администрации Кировского района по экономическим вопросам.

Напомним, что предыдущий руководитель учреждения Александра Умирова покинула свой пост 7 августа. «Ритуал» является профильной организацией, отвечающей за предоставление ритуальных услуг в городском округе.

Александр Балашов приходит на новую должность с опытом работы в муниципальном управлении. В администрации Кировского района он курировал вопросы экономического развития территории. Теперь ему предстоит возглавить работу одного из важных социально значимых учреждений города.