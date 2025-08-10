Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Саратовской области горожане сняли на видео

В Telegram-канале «Энгельс 24|7» опубликованы кадры последствий ночного инцидента с беспилотником в Саратовской области.
На видео, снятом очевидцами, запечатлены клубы черного дыма над жилым районом и разбросанные осколки стекол.
По данным властей, в результате падения БПЛА во дворе жилого дома в ночь на 10 августа:
Погиб один человек
Имеются пострадавшие
Часть жильцов эвакуирована в соседнюю школу
Зафиксированы повреждения оконных стекол в квартирах
Пострадали припаркованные автомобили
Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что к ликвидации последствий приступили все необходимые аварийные службы. Работы на месте происшествия продолжаются.