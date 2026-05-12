Саратовцам покажут знаменитые «Не ждали» и «Арест пропагандиста» Репина

В Саратове впервые покажут одну из самых известных работ Ильи Репина — картину «Не ждали».

Об этом сообщили в пресс-службе Радищевского музея, уточнив, что полотно хранится в Третьяковской галерее.

Выставка откроется 16 мая и будет работать до 16 августа.

Посетителям также представят другие работы Репина, посвящённые событиям 1870–1880-х годов. Среди них — «Арест пропагандиста», «Перед исповедью» и «Под конвоем. По грязной дороге».

В экспозицию войдут исторические артефакты той эпохи: нелегальный «Листок Земли и Воли», осколок стекла кареты императора Александра II и манифест Александра III от 2 марта 1881 года.

Отдельное место на выставке займут эскизы и этюды к картине «Не ждали». Они позволяют проследить, как художник менял образ главного героя и композицию полотна.

Ранее музей объявлял поиск подрядчика для перевозки картин и был готов заплатить за это 1,57 млн рублей.

