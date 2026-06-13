Мусульмане Саратовской области провели садака

В Саратовской области прошли традиционные меджлисы-садака по случаю завершения весенних полевых работ.

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, эти мероприятия стали символом единства и взаимопомощи среди верующих, а также приурочены к благословенному празднику Курбан-байрам и Году единства народов России.

Так, 30 мая 2026 года общий садака состоялся на территории мечети села Комсомольское Краснокутского района. В мероприятии приняли участие имам-мухтасиб района Хамза-хазрат Бакиров и имам села Аккали-хазрат Султанов. После двух ракаатов коллективного намаза верующие расположились за щедро накрытым праздничным столом, где царила атмосфера тепла и дружелюбия.

Хамза-хазрат Бакиров в своем выступлении передал мусульманам приветствия и поздравления от муфтия Саратовской области Расима-хазрата Кузяхметова. Он также вручил благодарственные письма активным участникам строительства мечети Комсомольского, подчеркивая важность их вклада в развитие местной общины.

Объединяющая последователей Ислама встреча также прошла в Озинском районе, где общее садака состоялось 6 июня в Соборной мечети Озинок. Инициаторами мероприятия выступили местные поселения Старые Озинки и Сланцевый Рудник. В ходе меджлиса имам Озинок Саид-хазрат Каримов напомнил собравшимся о важности изучения своей религии — Ислама, а также о значении Корана как руководства для всех людей.

Имам отметил, что Коран является средством для воспитания имана, и провозгласил несколько сур и аятов, разъясняющих их значение. В этот день организаторы угощали гостей блюдами казахской кухни, а верующие общались в дружеской атмосфере, вознося дуа Всевышнему Аллаху о баракяте, здоровье и крепкой вере.

Наталья Мерайеф