Саратовцы поделились секретами приготовления вкусных весенних сморчков

Саратовские грибники делятся трофеями: сморчки нашли в трёх районах области.

Жители региона активно публикуют фотографии своих лесных сборов в тематическом сообществе «Грибы Саратовской области». Судя по снимкам, наиболее богатыми на урожай в текущем сезоне стали Татищевский, Воскресенский и Вольский районы.

Одна из участниц по имени Ольга, впервые отправившаяся на поиски сморчков, попросила опытных грибников поделиться секретами очистки и приготовления этих весенних грибов.

В обсуждении предложили несколько проверенных способов. Самый популярный — залить сморчки кипятком на 5–10 минут. Это помогает удалить загрязнения, делает грибы упругими и предотвращает их крошение. Также рекомендовали после отваривания замариновать сморчки — по словам советчиков, получается очень вкусно.

Ольга Сергеева