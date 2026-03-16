Число беспризорников в Саратовской области сократилось почти вдвое

В 2025 году в регионе выявлено 45 беспризорных детей, что на 39 человек меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД.

По наименьшему числу таких несовершеннолетних Саратовская область заняла восьмое место в России, хотя по количеству населения регион находится на 20-й позиции.

При этом в целом по стране впервые за пять лет зафиксирован рост числа безнадзорных и беспризорных детей. В прошлом году сотрудники полиции поставили на учет 57,4 тысячи таких несовершеннолетних — это на 2,1% больше, чем в 2024-м. До этого показатель стабильно снижался.

Наибольший прирост беспризорников отмечен в Челябинской области (с 566 до 2,9 тысячи), Туве (с 1,69 до 3,25 тысячи) и Новосибирской области (с 895 до 1,2 тысячи).

Однако директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова пояснила, что в статистике МВД смешиваются два понятия — беспризорные и безнадзорные. По ее словам, настоящих беспризорников, то есть детей без определенного места жительства, в России сейчас практически нет. Основная масса несовершеннолетних, попавших в сводки, — это безнадзорные, у которых есть семья, но они предоставлены сами себе.

«Как практик я вижу, что бродяжничества среди детей нет», — подчеркнула эксперт.

