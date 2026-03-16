Саратовский «Сокол» расторг контракт с главным тренером Младеном Кашчеланом через год

«Сокол» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба.

Как сообщает пресс-служба команды, стороны приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию.

Напомним, черногорский специалист Младен Кашчелан возглавил «бело-синих» в апреле 2025 года. Под его руководством команда провела 34 официальных матча. Статистика выступлений оказалась следующей: 6 побед, 11 ничьих и 17 поражений.

Говорить о возможной отставке Кашчелана стали еще в январе 2026 года, однако тогда сам тренер не подтверждал информацию.

Ольга Сергеева