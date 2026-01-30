В 2025 году в Саратовской области случилось 5 техногенных и 7 природных ЧС

В Саратовской области по итогам прошлого года произошло 12 чрезвычайных ситуаций: 5 техногенных и 7 природных.

Наиболее масштабной из последних стали шквалистый ветер и метель 13 декабря.

За год в регионе зафиксировано 2434 ДТП, пик тяжелых происшествий пришелся на летний период из-за возросшего транзитного потока.

Противопожарная служба совершила 917 выездов. Число ландшафтных возгораний сократилось на треть по сравнению с 2024 годом.

Весенний паводок удалось контролировать: подрывники провели 11 подрывов льда на малых реках, предотвратив подтопления.

Всего специалисты-спасатели — кинологи, водолазы, медики, взрывотехники — оказали помощь и спасли 996 человек.

Алиса Эай