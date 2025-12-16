Число мест в будущей новой психиатрической больнице Саратова сократили до 825

Проект новой психиатрической больницы в Саратове изменился.

Число коек в планируемой психиатрической больнице уменьшилось с 1100 до 825. Об этом сообщил председатель профильного комитета облдумы Валерий Пруцков.

Больница должна была заменить дореволюционные корпуса на Кумысной поляне. Однако теперь изменились не только её вместимость, но и место строительства (ранее рассматривался участок у туберкулёзной больницы).

«Предполагаемого срока строительства пока нет. Финансирование не выделялось. Ведётся проектирование», — заявил Пруцков.

Он также отметил, что проект Центра единоборств пока не получил положительного заключения экспертизы. Подрядчик («Лесстр») должен сдать объект до конца декабря 2026 года.

Ольга Сергеева