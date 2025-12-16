В Саратовской области назначены сразу два новых замминистра здравоохранения

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал распоряжения о новых кадровых назначениях в областном министерстве здравоохранения.

Первым документом на должность заместителя министра здравоохранения региона назначен Сергей Сизов. Он работает в ведомстве уже более 13 лет, специализируясь на организации медицинской помощи взрослому населению. Сизов имеет два высших образования — медицинское (Саратовский ГМУ) и политологическое (СГУ им. Чернышевского), а также отмечен ведомственными наградами за профессионализм.

Вторым распоряжением заместителем министра – начальником управления по организации лекарственного обеспечения назначена Ольга Иванова. Она является выпускницей Пермской фармацевтической академии и имеет значительный опыт работы как практикующим провизором, так и управленцем в сфере лекарственного снабжения.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил, что оба назначенных заместителя обладают серьёзным опытом работы в системе здравоохранения и в сфере лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, и пожелал им успехов на новых должностях.

Ольга Сергеева