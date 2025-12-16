Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО

В Нижнем Новгороде 16 декабря полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с высшими должностными лицами регионов.

Как сообщает пресс-служба правительства Саратовской области, обсуждались актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития субъектов Федерации.

Среди ключевых тем — новый электоральный цикл и выборы депутатов Государственной Думы 2026 года. Запланированы также выборы глав трех регионов округа (Мордовия, Пензенская и Ульяновская области), депутатов семи законодательных собраний, представительных органов четырех административных центров, массовые муниципальные выборы. Полпред подчеркнул важность создания условий для легитимности, прозрачности выборов и общественно-политической стабильности.

Особое внимание было уделено интеграции участников СВО в мирную жизнь, экономику и социальные проекты, а также комплексной поддержке их семей. Приоритеты для демобилизованных ветеранов — трудоустройство, другие формы занятости и диспансеризация. В ПФО трудоустроены более двух третей военнослужащих, столько же бойцов завершили медицинское обследование, в этом поддержку оказывают филиалы Фонда «Защитники Отечества» и межведомственные комиссии. На федеральном уровне разрабатываются единые подходы.

«Адаптация участников специальной военной операции — направление, которому в Саратовской области уделяется самое пристальное внимание. В этой работе, которая охватывает все вопросы, начиная от трудоустройства, заканчивая реабилитацией, задействованы все социальные и медицинские службы региона, общественные организации и органы власти всех уровней. Основополагающую роль в том числе играет филиал Фонда «Защитники Отечества», открытый по инициативе Президента. Его специалисты вовлечены во все процессы, связанные с поддержкой бойцов и их близких», — подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На особом контроле — повышение инвестиционной привлекательности регионов. Полпред подчеркнул, что важно выстроить эффективные механизмы обратной связи с бизнесом, деловыми объединениями и уполномоченными по защите прав предпринимателей. Обсуждалась ситуация на рынке труда и реализация национального проекта «Кадры».

В завершение совещания Игорь Комаров отметил, что в 2026 году окружной молодежный форум «Иволга» пройдет в Самарской области в формате Форума Движения Первых. Полпред также поблагодарил губернаторов за поддержку проекта «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья»: в нем участвовали более 400 солистов и коллективов из всех регионов, создано семь видеоклипов, собравших свыше 16 млн просмотров. Проект высоко оценен на федеральном уровне.

В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Подготовила Ольга Сергеева