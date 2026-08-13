Облпрокурор и его спутница ответили блогеру-канадцу, как пройти к лучшему месту Саратова

Канадский блогер встретил саратовского прокурора на набережной и снял это на видео.

Оливье Руа, переехавший в Саратов из Канады и мечтающий о ферме, опубликовал в соцсетях ролик с участием облпрокурора Романа Пантелеева и его спутницы. Блогер ведёт Telegram-канал о жизни в России, много путешествует и помогает желающим переехать из Европы и США.

В формате дружеского розыгрыша он подошёл к паре на новой набережной с вопросом о лучших местах города.

Прокурор, видимо, растерялся и в диалог не вступил, ограничившись парой реплик на русском. А его спутница охотно посоветовала блогеру прогуляться по пешеходной Волжской и проспекту Столыпина, где много кафе и магазинов. Причем, пусть и на ломаном, но английском.

Ольга Сергеева