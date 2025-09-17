Чтобы справиться с ростом КГО, «Ситиматик» на две тысячи увеличил число рейсов спецтехники

Саратовский региональный оператор по обращению с ТКО продолжает фиксировать рост образования крупногабаритных отходов в регионе.

За 8 месяцев этого года инфраструктурные объекты компании «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах приняли почти 62 тыс. тонн таких отходов. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы транспортировать возросший объем крупногабаритных отходов, спецтехника мусоровывозящих компаний совершила почти 2 тыс. дополнительных рейсов, что существенно увеличило затраты на топливо и зарплаты сотрудников. Тем самым были снижены возможности оперативного ремонта автопарка.

Максимальный рост поступления КГО был зафиксирован на балаковском комплексе. В течение января – августа этого года спецтехника привезла на объект почти 13,7 тыс. тонн, рост составил более 30%. Специалисты саратовского регоператора прогнозируют продолжение увеличения объема поступлений крупногабаритных отходов в течение сентября – октября на обоих мусоросортировочных комплексах компании.

Напомним, что вывоз КГО осуществляется только с контейнерных площадок, внесенных в муниципальные реестры. Сами отходы необходимо помещать только в специальные отсеки или бункеры-накопители. Несоблюдение правил складирования и отсутствие достаточного количества емкостей для КГО приводит к захламлению контейнерных площадок и прилегающей территории, а также провоцирует образование несанкционированных свалок.

Федеральное законодательство относит к крупногабаритным отходам пришедшие в негодность предметы быта, которые не помещаются в стандартные контейнеры для ТКО: мебель, бытовую технику, отходы от текущего ремонта жилых помещений. Требования к накоплению отходов этой категории определены ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований». При этом отходы от капитального ремонта (бетон, кирпичи, бревна, доски, строительные смеси и т.д.), а также образованные в результате сноса зданий относятся к строительным отходам и должны вывозиться отдельно от ТКО силами тех, кто проводит работы.