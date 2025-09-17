Калинин приветствовал приход во власть участников спецоперации

Губернатор Роман Бусаргин подвел итоги дополнительных выборов в региональный парламент. Глава региона отметил, что по результатам выборов были избраны 15 депутатов, трое из которых пополнят состав областной думы, а остальные 12 будут работать в муниципальных органах власти. Среди избранных представителей трое являются участниками специальной военной операции.

Губернатор отметил, что с учетом новых избранников общее число участников СВО в органах власти региона достигнет 19 человек.

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, Вячеслав Калинин отметил важность трудоустройства участников СВО.

«Правительство во главе с Романом Бусаргиным не оставляет без внимания ни одной семьи военнослужащих – участников специальной военной операции. Участники специальной военной операции, защищая свою Родину на фронте и рискуя жизнями, уже доказали любовь и верность российскому народу. Поэтому выдвижение и избрание их депутатами различного уровня пойдёт на пользу стране. Сейчас участники СВО – это достойный представители нашего общества! Именно они должны занимать ключевые должности во власти», – уверен Вячеслав Калинин.