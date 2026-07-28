В Саратове самокатчики и велосипедисты массово игнорируют ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции провели в городе рейд и выявили тревожную тенденцию.

С начала года зафиксировано 2041 нарушение со стороны водителей электросамокатов и велосипедов. Для сравнения: за такой же период прошлого года их было 1578. Прирост почти на 30% — и это лишь те, кого удалось заметить. Одно из самых частых нарушений — проезд по «зебре» прямо на колёсах, без спешивания. Так поступают не только подростки, но и взрослые, подавая дурной пример детям.

Инспекторы останавливали нарушителей, объясняли правила и вручали памятки. За несоблюдение грозит административный штраф, но главная цель таких мероприятий — профилактика, а не наказание.

Большинство остановленных — молодые люди до 25 лет. В ГАИ констатируют: техники на улицах всё больше, а культура вождения не появляется.

Ольга Андреева