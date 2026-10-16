Центр развития карьеры ПИУ РАНХиГС получил признание на федеральном уровне

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Новости Саратова
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В рамках международной научно-практической конференции «Career Forum 2026» состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной профессиональной премии «Грани будущего». 

В этом году в финал премии вышли специалисты и команды, представляющие самые разные направления карьерной практики: от профориентации подростков до масштабных корпоративных программ. Центр развития карьеры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стал победителем премии в номинации «Лучший карьерный центр образовательного учреждения».

Победа Саратовского филиала Президентской академии — важное достижение для всей Академии, которая последовательно развивает единую систему карьерной поддержки студентов в регионах.

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