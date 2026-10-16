Жителям Саратова не рекомендуют покупать несуществующие квартиры в «Авиаторах»

Главный архитектор Саратовской области Анастасия Пузанова прокомментировала ситуацию вокруг спорных участков в микрорайоне Авиатор.

Компания «УМ-24» планировала возвести там два 25-этажных дома через аффилированные структуры, включая ООО «Престиж». Однако микрорайон застроен до предела: школы и детские сады переполнены, парковок не хватает. С 2023 года жители активно выступали против стройки, собирали тысячи подписей и обращались к властям. Чиновники открыто говорили, что застройщик вводит покупателей в заблуждение, обещая социальные объекты, которых нет. Власти призывали не покупать квартиры на спорной территории.

Несмотря на предупреждения, застройщик продолжал собирать деньги с граждан. Строительство остановили. Судебные тяжбы продолжаются.

В 2025 году региональное министерство строительства и ЖКХ изменило проект планировки территории. Документ предусматривает изъятие участков, которые компания арендовала под строительство. На их месте планируется дорога с развязкой, соединяющая улицы Томскую и Левина. Администрация Саратова также издала распоряжение об изъятии участков для муниципальных нужд.

«Престиж» пытался оспорить это решение в судах, но безуспешно. Приказ минстроя окончательно устоял. Представитель застройщика заверил, что кассационную жалобу подавать не планируют.

По словам Пузановой, дорога была предусмотрена ещё генеральным планом 2018 года. Она улучшит транспортную доступность микрорайона, разгрузит существующую улично-дорожную сеть и создаст условия для расширения маршрутов общественного транспорта. Строительство ещё двух 25-этажных домов привело бы к коллапсу. Проект планировки не предусматривает нагрузку на социальные объекты от новостроек — они рассчитаны только на жителей существующих домов.

На одном из судебных заседаний представитель администрации рассказала, что в недостроенных домах продали уже около 300 квартир. Представитель ЖСК «Авиатор 7» и «Авиатор 8» заявил, что со сменой правления реализация помещений завершена. Однако на сайтах с объявлениями до сих пор можно найти предложения о продаже квартир в Авиаторе — от одного лица и по подозрительно низкой цене.

Ранее региональная прокуратура официально признала продажу квартир в этих домах незаконной. Комитет государственного строительного надзора предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность. Тем, кто уже заключил договоры или перечислил деньги, рекомендуют воздержаться от подписания дополнительных соглашений и новых платежей без консультации с юристом.

В Арбитражном суде Саратовской области рассматривается иск Госстройнадзора о ликвидации обоих кооперативов. По факту незаконного строительства и привлечения денег граждан возбуждено уголовное дело. В поле зрения правоохранителей находятся и связанные с застройщиком компании. Директором «Престижа» является Ольга Осипова — она же возглавляет и владеет ООО «Специализированный Застройщик УМ-24». У компании уже есть недостроенные объекты в других жилых комплексах города.