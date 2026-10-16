Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось по итогам 9 месяцев 2026 года

В январе-сентябре 2026 года на Приволжской железной дороге произошло 7 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Это на 5 случаев меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Виновниками ДТП были водители автотранспортных средств, нарушившие правила дорожного движения при пересечении переездов.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на ПривЖД ведётся мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами.

Представители Приволжской железной дороги проводят беседы с работниками автотранспортных предприятий, напоминают о важности соблюдения ПДД через средства массовой информации. Кроме того, организуются встречи с курсантами автошкол, а также с учащимися школ и техникумов.

При взаимодействии с сотрудниками ГИБДД железнодорожники организуют рейды и профилактические акции на переездах. В рамках данных мероприятий с начала 2026 года было распространено более 60 тыс. памяток, около 50 тыс. водителей приняли участие в профилактических беседах.

Напомним, что согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.