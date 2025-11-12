Евгений Ковалев: Новый закон укрепит кадровый потенциал здравоохранения

Депутат Саратовской областной Думы, главный врач Фёдоровской районной больницы Евгений Ковалев отметил, что принятие Государственной Думой закона об обязательной отработке для студентов медицинских и фармацевтических вузов — это стратегически важное и социально значимое решение.

Оно направлено на укрепление кадрового потенциала здравоохранения, особенно в муниципальных и сельских территориях.

«На уровне регионов и районов мы уже давно сталкиваемся с проблемой нехватки врачей и среднего медицинского персонала. Молодые специалисты нередко стремятся трудоустроиться в крупных городах, в то время как именно районные больницы и поликлиники нуждаются в их знаниях и энергии. Новый закон позволит сбалансировать распределение кадров и обеспечить доступность медицинской помощи для жителей всех населённых пунктов», — подчеркнул Евгений Ковалев.

«Для молодых врачей первые годы работы — это не только возможность профессионального роста, но и шанс освоить практические навыки под руководством опытных наставников. Государственная система наставничества, предусмотренная новым законом, поможет сделать процесс адаптации в профессии более эффективным и безопасным как для специалистов, так и для пациентов.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин лично уделяет большое внимание вопросам кадрового обеспечения здравоохранения. Он подчеркнул на заседании: «Люди все ждут качественной медицинской помощи. Мы должны сделать так, чтобы медицинской помощью были обеспечены все, независимо от того, где человек проживает. Это цель принимаемого решения». Это подчёркивает актуальность и значимость нового законопроекта», — добавил парламентарий.

«Полностью поддерживаю данную инициативу. Государство вкладывает значительные средства в подготовку медицинских кадров, и справедливо, чтобы выпускники, получившие образование за счёт бюджета, внесли свой вклад в развитие здравоохранения страны. Уверен, что этот закон станет важным шагом к повышению престижа профессии врача, укреплению социальной справедливости и улучшению качества медицинской помощи на всей территории России», — подчеркнул парламентарий.