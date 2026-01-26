Центробанк: Годовая инфляция в Саратовской области остается выше, чем по стране

В Саратовской области в декабре 2025 года потребительские цены повысились на 0,53% по сравнению с ноябрем.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в регионе снизилась до 6,37%, однако этот показатель продолжает превышать общероссийский уровень, который в декабре составил 5,59%.

Наиболее заметный рост цен наблюдался на продовольственные товары, в то время как стоимость непродовольственной группы и услуг увеличилась незначительно.

Как сообщает Банк России, годовая инфляция в стране замедлилась до 5,59% в декабре 2025 года. Месячный рост цен был низким и в годовом выражении составил 2,6%.

Ольга Сергеева