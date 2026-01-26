Саратовским школьникам наглядно расскажут про кибербезопасность в космосе

«Лаборатория Касперского» проводит для школьников «Урок цифры» по кибербезопасности в космической сфере.

Акция продлится до 8 февраля.

Ученики узнают о работе космических систем связи, угрозах при передаче данных и методах их защиты, включая шифрование и использование резервных каналов.

Программа включает три сценария для разных возрастов:

1-4 классы: изучение устройства спутника.

5-9 классы: анализ угроз цифровым и космическим системам.

10-11 классы: освоение продвинутых методов защиты, таких как создание защищённых каналов связи.

Материалы и тренажёры доступны на сайте урокцифры.рф.

По словам представителей «Лаборатории Касперского» и Минцифры региона, цель урока — наглядно научить молодое поколение безопасно пользоваться технологиями и понимать их устройство.

Ольга Сергеева