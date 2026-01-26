Саратовские власти сообщили, кого из школьников обеспечат бесплатным горячим питанием

Комитет по образованию Саратова напомнил о категориях учащихся, имеющих право на бесплатное школьное питание.
По федеральному закону все ученики 1-4 классов получают горячее питание за счёт государства. Для льготных категорий (например, из многодетных или малоимущих семей) бесплатное питание гарантировано во всех классах на основании областного закона.
С 1 января 2026 года к ним добавятся все учащиеся 5–11 классов сельских школ — это новая региональная мера поддержки.
Таким образом, право на бесплатное питание имеют все младшеклассники, льготники всех возрастов и все старшеклассники сельских школ.
Учащиеся обеспечиваются горячим завтраком (первая смена) или обедом в зависимости от расписания.
Ольга Сергеева