Центробанк опроверг информацию об изменении условий переводов по СБП с 1 мая

В Центральном банке России официально опровергли слухи о грядущем подорожании переводов через Систему быстрых платежей (СБП).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, с 1 мая все условия для граждан и бизнеса останутся прежними.

В ЦБ пояснили, что речь идёт лишь о редакционных правках. Действовавшие ранее тарифы свели в единый документ, уточнили термин «Клиент Банка России» с учётом возможного расширения участников системы (например, филиалов иностранных банков и АСВ). Также добавили уточнение про НДС — он не облагается.

Главное для миллионов россиян: переводы до 100 тысяч рублей в месяц по-прежнему остаются бесплатными. Никаких изменений стоимости не произойдёт.

Напомним, ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о грядущем повышении тарифов на переводы через СБП. ЦБ эти данные официально опроверг.

Ольга Сергеева