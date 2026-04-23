Две женщины и маленький мальчик под Саратовом отравились угарным газом

Отравление угарным газом в Энгельсе: госпитализированы женщина, девушка и годовалый ребёнок.

Следственный комитет Саратовской области организовал проверку по факту отравления угарным газом жителей многоквартирного дома. Происшествие случилось сегодня, 22 апреля, в квартире на проспекте Фридриха Энгельса.

Как сообщили в СУ СК, в медучреждение доставили двух женщин и маленького ребёнка. Всем пострадавшим оказывается помощь. Интернет-изданию «Новости Саратова» стало известно, что госпитализированы 45-летняя женщина, 24-летняя девушка и мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев. Диагноз — отравление угарным газом, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия следователи проводят осмотр и выясняют все обстоятельства трагедии.

Ольга Сергеева