В Саратовской области выявили мошенничество с ипотекой и соцвыплатами для многодетных

450 тысяч за фальшивую многодетность: жительницу Калининска будут судить.

В Саратовской области полиция раскрыла схему незаконного получения государственных денег. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, 54-летнюю местную жительницу заподозрили в мошенничестве — она получила от государства 450 тысяч рублей, не имея на это права.

Следствие установило, что схема включала два этапа. Сначала женщина оформила ипотеку на покупку жилого дома, предоставив банку недостоверные сведения о себе: она заявила, что является многодетной матерью с тремя детьми. Затем те же ложные данные она предъявила в органах социальной поддержки. В итоге ей одобрили выплаты, положенные многодетным семьям, и все полученные средства она пустила на погашение ипотечного кредита.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность по статье о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание, которое ей может назначить суд, — до шести лет лишения свободы, а также штраф в размере 80 тысяч рублей.

Ольга Сергеева