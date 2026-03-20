ЦСКА разгромил «Автодор» в Саратове со счетом 105:67

Саратовский «Автодор» крупно уступил ЦСКА на домашней площадке.

19 марта саратовский «Автодор» проиграл московскому ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ со счетом 67:105. Гости выиграли все четыре четверти, а хозяева уступили в борьбе за подбор и не смогли удержать темп.

Старт встречи остался за саратовцами, но армейцы быстро перехватили инициативу и к третьей четверти сняли все вопросы об исходе игры. Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш отметил, что команда не переставала бороться, но проиграла щит и позволила сопернику реализовать очки второго шанса.

ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице и после поражения от УНИКСа вернулся к победам. «Автодор» идет десятым, потерпев 27 поражений в сезоне.

Ольга Сергеева