ЦСКА разгромил саратовский «Автодор» со счетом 95:60

Саратовский «Автодор» крупно проиграл лидеру чемпионата ЦСКА.

Сегодня, 8 февраля, саратовский баскетбольный клуб «Автодор» потерпел поражение в гостевом матче Единой Лиги ВТБ. Встреча с московским ЦСКА, возглавляющим турнирную таблицу, завершилась со счётом 95:60.

Саратовцы проиграли все игровые четверти. Наиболее результативными в составе «Автодора» стали Даниил Коско (14 очков), Малик Ньюмэн (11 очков) и Павел Земский, сделавший 10 подборов. В игре не участвовали ключевые игроки Ален Хаджибегович, Игорь Вольхин и Артем Клименко из-за травм.

Это второе поражение подряд для команды. Следующий матч «Автодор» проведёт 12 февраля в Саратове против «Самары».

Ольга Сергеева