Минстрой объяснил повышение стоимости капремонта в Саратовской области с января

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области прокомментировало рост стоимости взносов на капитальный ремонт.

В ведомстве подчеркнули, что минимальный размер взноса был установлен в регионе с 1 января 2026 года. Новых изменений этого показателя в текущем году не производилось, и дополнительные корректировки законодательством не предусмотрены.

При этом министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин ранее заявлял, что ведомство планирует ежегодно индексировать тариф. Причиной такой стратегии называется дефицит регионального Фонда капитального ремонта, который оценивается примерно в 6 миллиардов рублей. Средний тариф в Саратовской области почти в два раза ниже среднероссийского показателя.

Таким образом, в 2026 году собственникам жилья новых повышений ожидать не стоит. Однако следующая плановая индексация может быть проведена с 1 января 2027 года. Актуальная информация о тарифах публикуется на официальном сайте Правительства Саратовской области, портале министерства и в его аккаунтах в социальных сетях.

Ольга Сергеева