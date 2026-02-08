В Саратовской области два человека пострадали в лобовом ДТП с грузовиком

Два человека госпитализированы после лобового столкновения под Марксом.

Сегодня, 8 февраля, в Марксовском районе Саратовской области произошло серьёзное ДТП. Около 16:30 у села Бобровка столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль KIA.

В результате аварии два мужчины, находившиеся в иномарке, получили травмы, потребовавшие госпитализации. Одного из них спасателям пришлось извлекать из деформированного салона с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

По предварительной информации, автомобиль KIA получил критические повреждения. Обстоятельства и виновник аварии в настоящее время устанавливаются. На месте работают оперативные службы.

Ольга Сергеева