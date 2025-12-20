«Действенный инструмент и стимул для развития»: Роман Бусаргин высказался о Народной программе «ЕР»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 20 декабря выступил на съезде регионального отделения «Единой России».

В своём выступлении он подчеркнул, что завершается реализация «Народной программы», с которой партия шла на выборы в 2021 году.

По словам губернатора, этот документ, созданный с учётом мнения граждан и интегрированный в бюджеты, стал инструментом реальных изменений, укрепляющим авторитет партии. «Народная программа» динамично развивается, реагируя на текущие вызовы и потребности жителей.

«Этот документ подтверждает свою эффективность конкретными делами: капитальным ремонтом школ и колледжей, поддержкой социально незащищённых граждан, обновлением объектов культуры и спорта, а также масштабным благоустройством. Результаты, затрагивающие более 300 объектов в области, видны каждому», — отметил Бусаргин.

Ольга Сергеева