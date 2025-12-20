В новый состав регионального политсовета «ЕР» вошли ветераны СВО и секретари первичных отделений

Сегодня, 20 декабря, в Саратове состоялась региональная Конференция партии «Единая Россия».

В работе Конференции приняли участие делегаты из всех районов области, среди которых ветераны СВО и секретари первичных партийных отделений, депутаты различного уровня, активисты партии.

По итогам общего голосования были обновлены составы регионального политического совета и президиума политсовета.

Региональный политический совет:

Антонов Алексей Васильевич

Атаев Олег Анатольевич

Бабич Олег Викторович

Бабичева Вера Мирулловна

Божко Ирина Николаевна

Быков Илья Николаевич

Барановский Дмитрий Петрович

Бибикова Ольга Вениаминова

Бондаренко Ирина Витальевна

Бусаргин Роман Викторович

Варфоломеев Юрий Владимирович

Василенко Сергей Александрович

Волков Антон Сергеевич

Галяшкина Антонина Алексеевна

Гладков Сергей Михайлович

Грибов Роман Викторович

Гудков Константин Геннадиевич

Давыдова Елена Анатольевна

Еремин Андрей Вячеславович

Зарьянцева Светлана Александровна

Ильгова Екатерина Владимировна

Ирисов Роман Сергеевич

Исаев Михаил Александрович

Искалиева Галина Николаевна

Ключников Александр Алексеевич

Коновалова Елена Александровна

Кольцов Алексей Борисович

Костина Марина Львовна

Кузовенкова Ирина Николаевна

Лепехин Василий Иванович

Литневская Юлия Михайловна

Лукьянов Андрей Викторович

Лунева Марина Александровна

Лыгин Дмитрий Павлович

Макаров Александр Николаевич

Маслов Андрей Владимирович

Мазур Галина Викторовна

Мамедова Светлана Львовна

Маняхина Наталья Ивановна

Мисюк Сергей Викторович

Михайлова Елена Александровна

Морозова Анастасия Андреевна

Мысов Олег Владимирович

Наумов Сергей Юрьевич

Недобежкин Денис Игоревич

Овсянников Сергей Александрович

Одина Юлия Анатольевна

Орлов Михаил Игоревич

Островский Владимир Владимирович

Панков Николай Васильевич

Першуков Алексей Юрьевич

Панасенко Виктория Валерьевна

Пигалев Вячеслав Владимирович

Прокофьев Николай Владимирович

Пузаркина Светлана Николаевна

Ротару Алексей Андреевич

Руднев Руслан Евгеньевич

Савенкова Елена Александровна

Савостьянова Наталья Николаевна

Салкашова Елена Осиповна

Сапрыкина Наталья Владимировна

Слепченко Елена Николаевна

Соловьев Дмитрий Александрович

Спирчихина Ольга Александровна

Стифорова Елена Юрьевна

Сысоева Валентина Викторовна

Таушанкова Юлия Валерьевна

Ткачев Андрей Михайлович

Усова Мария Викторовна

Фролов Юрий Николаевич

Фролова Татьяна Анатольевна

Чалов Денис Владимирович

Чашкина Ольга Викторовна

Чепляев Виктор Леонидович

Чумаченко Алексей Николаевич

Швецов Николай Викторович

Шупикова Ирина Ивановна

Юдин Александр Александрович

Юрзанова Любовь Григорьевна

Янклович Александр Юрьевич

Президиум регионального политического совета:



Бусаргин Роман Викторович

Панков Николай Васильевич

Овсянников Сергей Александрович

Антонов Алексей Васильевич

Гладков Сергей Михайлович

Галяшкина Антонина Алексеевна

Грибов Роман Викторович

Литневская Юлия Михайловна

Лыгин Дмитрий Павлович

Островский Владимир Владимирович

Чумаченко Алексей Николаевич

Янклович Александр Юрьевич