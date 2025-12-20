Володин поинтересовался у саратовцев работой общественного транспорта на селе

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале поинтересовался у жителей Саратовской области, как они оценивают работу общественного транспорта.

В частности, — доступность поездок из районных центров в сёла.

На утро 20 декабря большинство участников опроса — более 70% — выбрали вариант «Есть проблемы». Ещё 25% респондентов отметили, что не пользуются этим видом транспорта, и лишь 3% заявили об отсутствии трудностей.

Проголосовать можно в телеграм-канале помощников депутата «Володин Саратов».

Ольга Сергеева