Делегация из китайского Уханя посетила Саратов с официальным визитом для развития отношений

Города-побратимы Саратов и Ухань отметили значимую дату — десятилетие с момента установления партнерских связей.

По этому случаю в Саратов с визитом прибыла официальная делегация из Китая с целью развития и укрепления двустороннего международного диалога.

В рамках деловой программы состоялись переговоры, где основное внимание уделили потенциальному сотрудничеству в таких областях, как экономика и торговля, академические обмены, спорт и туристические связи. Итогом встречи стала договоренность о реализации ряда конкретных совместных проектов.

Культурная часть визита включала экскурсию в Парк Победы. Китайские представители возложили цветы к Вечному огню, отдав дань уважения памяти солдат, павших в годы Второй мировой войны.

Мероприятие прошло в теплой и конструктивной обстановке, что не только упрочило существующие дружественные контакты, но и создало прочный фундамент для будущих взаимных инициатив.