Саратов присоединился к Всероссийской акции «Россия в цвете» и флешмобу «Флаг России»

В Парке Победы на входной группе к монументу «Журавли» жители Саратова растянули 60-метровый флаг Российской Федерации.

22 августа здесь собрались руководители и активисты военно-патриотических, ветеранских, национально-культурных, молодежных организаций, казачьих обществ, представители студенческого сообщества, учащиеся образовательных организаций.

Активисты выпустили в небо воздушные шары в цветах российского триколора.

Мероприятие было организовано министерством внутренней политики и общественных отношений области при поддержке областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».