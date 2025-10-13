Делегация Саратовской области представила регион на форуме «Креативный код. Россия»

Представители Саратовской области приняли активное участие в федеральном форуме «Креативный код. Россия», который прошел 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединило экспертов в сфере креативных индустрий из разных регионов страны.

В состав саратовской делегации вошли сотрудники министерства инвестиционной политики, Корпорации развития, Центра «Мой Бизнес», а также представители местного креативного бизнеса. Участники форума обсудили перспективы развития креативной экономики в российских регионах.

Как отметил министр инвестиционной политики области Александр Марченко, креативные индустрии стали серьезным экономическим драйвером. Участие в форуме позволило саратовской делегации перенять успешный опыт, представить региональные проекты и установить контакты с федеральными институтами развития.

Алена Орешкина