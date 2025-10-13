В Саратовской области запустили уникальную линию по производству межкомнатных дверей

На фабрике ALBERO в Балаковском районе Саратовской области начала работу высокоавтоматизированная линия полного цикла по производству межкомнатных дверей. Установка протяженностью более 90 метров не имеет аналогов в России и странах СНГ.

Технологический процесс обеспечивает выпуск одного дверного полотна каждые 60 секунд. Линия осуществляет полный цикл производства: от обработки исходных материалов и формирования каркаса до прессования, резки по цифровым шаблонам, нанесения кромки и подготовки к установке фурнитуры.

Запуск производства соответствует задачам развития промышленного потенциала региона. Проект демонстрирует возможности импортозамещения в мебельной отрасли и создает новые рабочие места в Балаковском районе.

Алена Орешкина