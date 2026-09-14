В Саратовской области школы начали закрывать на карантин из-за ОРВИ

В Аткарском районе четыре школы закрыли на карантин из-за простудных заболеваний.

В Саратовской области школы начали закрывать на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Как сообщили в администрации Аткарского района, карантин введен в четырех учреждениях:

школа № 2 (4 класс — с 14 до 17 сентября; 2 и 5 классы — с 14 до 22 сентября);

школа села Иваново-Языковка (14–15 сентября);

школа № 3 (классы 5Б, 6А, 8А, 8Б — с 14 до 21 сентября);

школа № 6 (8 класс — до 22 сентября).

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ.

Ольга Сергеева