Дело об изъятии аэроклуба в Саратове в госсобственность ушло в Верховный суд РФ

Верховный суд РФ рассмотрит дело об изъятии здания бывшего аэроклуба в Саратове.

Информация об этом содержится в картотеке инстанции.

Объектом спора является нежилое строение по адресу Рабочая, 22, расположенное на земельном участке площадью 882 кв. метра. Здание признано объектом культурного наследия: оно было построено до революции для немецкого консульства, позднее в нём располагались отделение ДОСААФ и аэроклуб, где учился первый космонавт Юрий Гагарин.

Позднее здание перешло в частную собственность. В октябре 2025 года Арбитражный суд Саратовской области принял решение изъять объект в государственную собственность. Поводом стало то, что здание не привели в исторический внешний вид — в частности, фасад перекрасили в другой цвет. Иск подали представители прокуратуры в интересах территориального управления Росимущества. Решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции.

Владелец пытается обжаловать решения нижестоящих судов. В ответ Верховный суд РФ истребовал материалы дела для дальнейшего рассмотрения.

Ольга Сергеева