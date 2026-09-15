В Боголюбовском училище Саратова открылась выставка «Хвалынские этюды»

В Саратовском художественном училище имени Боголюбова открылась выставка по итогам X Всероссийского фестиваля «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина».

В экспозиции представлено более 250 работ студентов, преподавателей и художников из девяти регионов России. Впервые в пленэре приняли участие мастера из Республики Беларусь. Фестиваль прошёл под знаком Года единства народов России.

Хвалынский край стал естественной художественной лабораторией: уникальная природа вдохновила участников и стала единой темой выставки. Работы отражают многообразие местных пейзажей и творческий потенциал молодых художников.

«Хвалынские этюды» — значимое культурное событие, способствующее развитию участников и сохранению наследия. Выставка открыта для посетителей.

Ольга Сергеева