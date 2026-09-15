Инвалид и участник СВО из саратовского аварийного дома уже 8 лет ждут расселения

В Саратове двух жителей аварийного дома расселят после вмешательства прокуратуры.

Надзорное ведомство добилось расселения двух жителей аварийного дома № 8 на проспекте Энтузиастов. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Четырёхэтажный дом признали аварийным и подлежащим сносу ещё в 2018 году. Чиновники были обязаны расселить жильцов до февраля 2019 года, однако два человека продолжили жить там по договорам социального найма. Один из них — инвалид, второй — участник СВО, который сейчас служит в зоне спецоперации.

Прокуратура через суд потребовала выделить горожанам благоустроенное жильё. Суд удовлетворил требование ведомства. Решение пока не исполнено.

Ольга Сергеева