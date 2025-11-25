Демонтаж дома на Блинова задерживается из-за непогоды до зимы

Демонтаж дома на улице Блинова в Саратове продлится до декабря

Работы по разбору конструкций аварийного десятиэтажного дома на улице Блинова в Саратове, где в июле 2025 года от взрыва газа погибли семь человек, завершатся только в первой половине декабря. Перенос сроков связан с неблагоприятными погодными условиями.

После завершения демонтажа специалисты проведут обследование уцелевших конструкций для планирования восстановительных работ.

Администрация города продолжает оказывать помощь пострадавшим: материальную поддержку получили 224 человека, в том числе 53 собственника квартир в разрушенном подъезде. Общая сумма выплат превысила 193,6 млн рублей.

Ольга Сергеева