В Саратовской области прогнозируют утренний туман и 9 градусов тепла

В Саратовской области объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Во вторник, 25 ноября, на территории региона сохранятся сложные метеоусловия. Согласно прогнозу регионального гидрометеоцентра, утром ожидается плотный туман с видимостью менее 500 метров.

В ночные часы прогнозируется облачная погода с кратковременными дождями и юго-западным ветром до 14 м/с. Температурный фон составит от +1 до +6 градусов.

В дневное время осадки прекратятся, ветер сменит направление на северо-западное. Воздух прогреется до +4…+9 градусов. Метеорологи рекомендуют автомобилистам соблюдать осторожность в условиях ограниченной видимости.

Ольга Сергеева