Саратовские власти приготовили 20 миллионов на тендер по обслуживанию дорожных камер

Власти Саратовской области выделят 20 млн рублей на обслуживание камер фотовидеофиксации.

Правительство Саратовской области объявило тендер на техническое обслуживание 100 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Общая стоимость контракта составляет 20 миллионов рублей, работы будут финансироваться из регионального бюджета.

Исполнителю предстоит выполнять диагностику и ремонт оборудования, подключение к сетям, обновление программного обеспечения, а также устранять помехи для обзора камер, включая обрезку мешающих веток деревьев. Обслуживание должно осуществляться до конца ноября 2026 года.

Приём заявок от претендентов продлится до 2 декабря, а итоги конкурса планируется подвести 4 декабря 2025 года.

Ольга Сергеева