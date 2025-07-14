День фольклора: Жители Саратова отметят праздник песнями и играми

По сложившейся традиции в Саратовской области широко отмечается День фольклора разнообразными культурными событиями, доступными для всех желающих и проходящими на открытых площадках.

Этот день – не просто праздник, а настоящее погружение в уникальный мир народной культуры, обычаев и талантов. Это торжество, где народные песни, танцы и ремесла, передаваемые из поколения в поколение, обретают новую жизнь, — отметила Елена Познякова, первый заместитель министра культуры области. Она отметила, что лучшие национальные коллективы региона представят свое творчество.

Старт фольклорному марафону даст Дворец культуры «Восход» Энгельсского района.

17 июля в 17:00 учреждение откроет двери для гостей и участников фестиваля «Приволжская ярмарка», приуроченного ко Дню фольклора. Мероприятие станет платформой для демонстрации самобытности народов Поволжья. В программе фестиваля – знакомство с культурным наследием и традициями различных этносов, проживающих в Поволжском регионе.

Посетителей ждут яркие выступления творческих коллективов учреждений культуры Энгельсского района; выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; оригинальные фотозоны; мастер-классы по различным техникам декоративно-прикладного творчества; традиционные народные игры и забавы Поволжья, а также множество других интересных сюрпризов.

19 июля в Саратове на площади перед областным Центром народного творчества имени Руслановой пройдет фестиваль национальных культур «В семье единой».

В 17:00 на этот семейный праздник приглашаются жители всех возрастов и национальностей. Здесь можно прикоснуться к истории, насладиться красотой и богатством народной культуры и просто приятно провести время в теплой и дружеской атмосфере. В программе – концерты, ярмарки народных промыслов и мастер-класс по изготовлению обережной куклы.