Роман Бусаргин: Обсудили ситуацию с набором целевиков в вузы

Ситуацию с набором целевиков по педагогическим направлениям в рамках приемной кампании обсудили на совещании с профильными зампредом и министром, ректором СГУ Алексеем Чумаченко и главами районов. В этом году для обучения доступно 164 места.

Ранее формировали список районов с показателями по выполнению плана набора потенциальных абитуриентов, которые хотят поступить в вуз по направлению и после вернуться на малую родину. На данный момент ситуация складывается следующим образом:

Лучшие показатели (300% и более) в Базарно-Карабулакском, Вольском, Калининском, Балашовском, Петровском, Аркадакском, Духовницком, Краснопартизанском, Лысогорском, Новоузенском, Федоровском районах.

На 100% и более выполнили план в 27 районах. Из них превысили показатели в 2 раза и более в Ртищевском, Романовском, Ивантеевском, Красноармейском, Озинском, Питерском, Александрово-Гайском районах и в Саратове.

В списке отстающих территорий: Дергачевский и Аткарский районы.

Прием заявлений от абитуриентов на очную основу продолжится до 20 июля. Сейчас районам особенно важно индивидуально работать с каждым целевиком. Необходимо помочь не только со сбором и оформлением документов, но и сопроводить до приемной комиссии в вуз. Поддержка на всех этих этапах – один из способов решения кадровых вопросов в образовании.

Важно пользоваться и всеми инструментами, которые позволяют решить проблему со специалистами. К примеру, сейчас идет дополнительный набор на участие в федеральной программе «Земский учитель». 8 человек уже успешно прошли конкурс, продолжается прием документов. По аналогии действует региональный проект «Сельский педагог». В текущем году в 2 раза – до 30 человек — увеличили количество мест.