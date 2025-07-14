Саратовцы отметили Акатуй в Базарно-Карабулакском районе

В Базарно-Карабулакском районе прошел чувашский национальный праздник «Акатуй», знаменующий завершение весенних полевых работ и символизирующий надежды на щедрый урожай.

Гостей праздника встречали тематические подворья, каждое из которых превратилось в мини-музей, знакомящий с культурой и бытом разных народов.

В них были представлены предметы старинной утвари, национальные костюмы, образцы традиционных ремесел – вышивки, ткачества, плетения из лозы.

Лучшие творческие коллективы района и области представили свою концертную программу.

На главной площади развернулись спортивные состязания, «кулинарная мастерская» по приготовлению национального татарского блюда «Чак-чак», мастер-классы для детей по росписи глиняных игрушек «Это чудо завиток», а также плетение маскировочных сетей в рамках акции «Добрые сердца».

Особое внимание привлекла к себе патриотическая акция, посвященная сбору гуманитарной помощи «Узелок Победы», проводимая представителями Шняевского муниципального образования.