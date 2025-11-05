День народного единства объединил власть, духовенство и семьи военных региона

Комплекс мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение исторической памяти и поддержку участников специальной военной операции прошли в Энгельсе по инициативе Духовного управления мусульман Саратовской области.

Как сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона, 4 ноября для семей участников специальной военной операции был организован торжественный вечер. Мероприятие прошло в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объединило участников СВО и их близких.

Гостей вечера ждала насыщенная программа: выступления творческих коллективов национально-культурных объединений региона, чтение стихов, а также показ видеофильма о Дне народного единства и презентация о вкладе многонационального народа в Победу.

Особо торжественным моментом стала церемония награждения добровольцев и волонтёров специальной военной операции ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации.

С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко и муфтий Саратовской области Расим Кузяхметов.

5 ноября в рамках выездного заседания Президиума Духовного управления мусульман Саратовской области состоялся обучающий семинар для имамов местных религиозных организаций. В его работе приняли участие представители правоохранительных органов, регионального Управления Минюста России, министерства внутренней политики и общественных отношений области, а также имамы мечетей региона.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы правового регулирования деятельности религиозных организаций, соблюдения законодательства в сфере противодействия экстремизму и актуальные изменения миграционного законодательства.

Завершающим мероприятием стало открытие выставки «Свет памяти» в Краеведческом музее Энгельса.

Подготовила Ольга Сергеева