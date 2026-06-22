Трое молодых мужчин разбились в утреннем ДТП под Саратовом в поле

21 июня рано утром в Балтайском районе Саратовской области на 3-м километре автодороги «Царевщина-Барнуковка» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации областной Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, что привело к съезду с дороги.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира. Все трое были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются сотрудниками ДПС.

Ольга Сергеева