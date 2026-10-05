День учителя: более 36 тысяч педагогов сегодня работают в саратовских школах

В школах Саратовской области работают более 36 тысяч педагогов: в новом учебном году пришли 399 молодых специалистов.

Об этом сообщает министерство информации и массовых коммуникаций региона.

В новом учебном году школы пополнили 399 молодых специалистов, ещё 71 человек пришёл работать в детские сады. По программе «Земский учитель» в сельских школах и малых городах губернии открыли 17 новых рабочих мест — педагоги, отправившиеся работать в глубинку, получают единовременную выплату в 1 миллион рублей. Программа действует в регионе не первый год и помогает решать кадровый вопрос в отдалённых населённых пунктах.

Профессия учителя в России остаётся одной из самых востребованных — но при этом каждый пятый педагог страны работает не по специальности. По данным исследований, около 20% выпускников педагогических вузов так и не приходят в школу, а среди тех, кто всё же начинает преподавать, значительная часть уходит в первые пять лет. Главные причины — низкие зарплаты в ряде регионов и высокая бюрократическая нагрузка. Именно поэтому программы вроде «Земского учителя» с миллионной выплатой считаются одной из самых эффективных мер удержания кадров на селе: они дают молодым специалистам не только работу, но и стартовый капитал для жизни в глубинке.

Ольга Сергеева