Жители Саратовской области увидят сразу два звездопада в октябре

В октябре саратовцы увидят два звездопада — Дракониды и Ориониды.

Жители Саратовской области в октябре смогут наблюдать два метеорных потока. Об этом пишет 360.ru.

Дракониды достигнут пика в ночь на 9 октября. Максимум в регионе ожидается около 05:00, лучше всего смотреть вечером 8-го и ночью 9-го — от 5 до 15 метеоров в час. Искать их нужно на северо-западе, за городом. Луна почти не помешает — новолуние 10 октября.

Ориониды достигнут максимума вечером 21 октября, пик в регионе — около 22:00, до 20 метеоров в час. Искать их следует в районе созвездия Ориона, ориентир — звезда Бетельгейзе. Наблюдениям помешает яркая Луна — полнолуние 26 октября.

Специальное оборудование не нужно — достаточно невооружённого глаза. Если в дни пика будет облачно, попробовать можно и в соседние дни.

Ольга Сергеева